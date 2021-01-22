Брянск, , 10:26 — REGNUM Уголовное дело по факту неисполнения обязанностей по воспитанию ребёнка возбуждено после обращения учителей в полицию в Навлинском районе Брянской области. Мать 13-летней школьницы уличили в жестоком обращении, сообщили ИА REGNUM 22 января в пресс-службе регионального УМВД.

Преподаватели средней общеобразовательной школы села Салтановка рассказали полицейским, что одна из учениц часто выглядит неопрятно, почти всегда голодна и неохотно возвращается домой. В ходе проверки выяснилось, что 45-летняя мать девочки не принимает должного участия в воспитании, жестоко с ней обращается, ранее уже лишалась родительских прав, но впоследствии была восстановлена в них. Сейчас женщина нигде не трудоустроена.

Возбуждено уголовное дело. Над девочкой оформлена опека.