Бостон, США, , 10:05 — REGNUM В результате случайного отключения холодильника уборщиком 1900 доз вакцины от COVID-19 американской компании Moderna, хранившиеся в больнице Бостона, оказались уничтожены. Об этом 22 января сообщает телеканал ABC.

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Уточняется, что происшествие случилось 19 января, когда, как рассказал представитель комплекса бостонских больниц Кайл Тото, сотрудники одного из медицинских центров обнаружили неработающим один из холодильников, где хранилось 1900 доз препарата Moderna.

«Было обнаружено, что вилка вынута из розетки после того, как нанятый по договору работник во время уборки случайно ее вынул», — рассказал Тото.

Также он отметил, что морозильник для хранения вакцин «находился в безопасном месте, на нем была установлена сигнализация» и указал, что руководство больницы проведет расследование для того, чтобы выяснить, почему не сработала сигнализация.

При этом, по данным телеканала, вакцины Moderna могут храниться в холодильнике при температуре 2−7 градуса Цельсия до 30 дней.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Приамурье приступили к вакцинации работников учреждений образования.