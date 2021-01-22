Аккра, , 10:03 — REGNUM Группу людей, которые подозреваются в причастности к синдикату по торговле детьми, действующим в медицинских учреждениях Ганы, арестовали. Об этом сообщает ВВС Swahili.

Журналисты отмечают, что в ходе спецоперации были спасены два младенца. По версии следствия, некоторым матерям, вероятно, говорили, что их дети умерли после родов, а тех, кто не мог позаботиться о своих новорожденных детях, поощряли продавать их.

Среди подозреваемых в причастности к синдикату — два врача, четыре медсестры, две матери, два сотрудника службы социального обеспечения и акушерка.

Отмечается, что два ребенка были проданы следователям под прикрытием примерно за 5000 долларов США каждый.

Лицензии двух врачей, предположительно, причастных к этому делу, были приостановлены до тех пор, пока суд не примет решение по этому делу.