Баргузинский район, Бурятия, , 09:44 — REGNUM В Баргузинском районе Бурятии спасли автомобилиста, едва не замёрзшего на безлюдной дороге. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства гражданской обороны и ЧС, мужчина ехал в село по построенному навигатором маршруту.

Однако свернув на лесовозную дорогу, машина застряла в снегу. Пытаясь выехать из западни, водитель «посадил» аккумулятор. В довершении всего автомобиль вышел из строя. Чтобы не замёрзнуть, мужчина пришлось звать на помощь спасателей.

«Ориентируясь на имеющиеся координаты работники пожарной части №12 прибыли по бездорожью на место происшествия. Там они обнаружили автомобилиста и сотрудников ГИБДД, которые также прибыли на помощь человеку», — отметили в агентстве.

Спасатели с полицейскими эвакуировали как самого водителя, так и его машину, у которой, как выяснилось, сломался генератор.