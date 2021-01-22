Джакарта, , 09:31 — REGNUM Центр вулканологии Индонезии предупредил жителей об опасности извержения ряда вулканов в стране, сообщает CNN Indonesia.

По данным источника, четыре вулкана в Индонезии, а именно Мерапи, Синабунг, Анак Кракатау и Семеру находятся в активной стадии.

Вулкан Мерапи, расположенный вблизи Джокьякарты, извергает потоки лавы и горячие облака. Активность Мерапи вызвала 135 землетрясений.

Вулкану Синабунг в провинции Северная Суматра присвоен третий уровень вулканической активности. Синабунг выбросил столб белого дыма на высоту 300 метров от кратера вулкана.

Вулкану Анак Кракатау, расположенному в провинции Лампунг, повторно присвоен второй уровень вулканической активности. Дыма не наблюдается, но зафиксирована вулканическая сейсмичность.

Вулкану Семеру в провинции Восточная Ява выбрасывает столб бело-серого дыма на высоту 400 метров от кратера вулкана.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,1 повредило ряд зданий в индонезийской провинции Северный Сулавеси.

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