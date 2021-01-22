Ачинск, Красноярский край, , 09:26 — REGNUM Уголовное дело о покушении на мошенничество с муниципальным земельным участком возбуждено в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 января в прокуратуре региона.

Дело возбуждено по материалам проверки Ачинской городской прокуратуры. Установлено, что общество с ограниченной ответственностью без получения разрешительной документации построило в 2016 году три объекта недвижимости на муниципальном земельном участке площадью 84,7 тыс. квадратных метров. Право собственности на эти объекты организация зарегистрировала с помощью поддельных документов.

Чтобы выкупить находящийся под ними земельный участок по заниженной цене, ООО в 2020 году обратилось с соответствующим заявлением в муниципалитет. Однако планы организации сорвались, администрация отказала в продаже земельного участка.

Ущерб муниципальному бюджету мог составить свыше 6 млн рублей. Материалы проверки были направлены в следственные органы. Уголовное дело возбудили по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ («Покушение на мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве будут судить предполагаемых участников организованной преступной группы. По данным следствия, обвиняемые присвоили 25 земельных участков, подделывая документы.

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