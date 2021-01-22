Кемерово, , 09:27 — REGNUM Тела всех трех погибших при выбросе метана и обрушении горной породы под завалами на шахте в Кузбассе горняков подняли на поверхность горноспасатели. Об этом 22 января сообщил источник в оперативных службах региона.

«Тела подняты на поверхность», — приводит его слова ТАСС.

При этом ранее вице-губернатор Кемеровской области Андрей Панов сообщил, что семьи погибших горняков получат всю необходимую помощь и поддержку от угледобывающей компании и правительства Кемеровской области.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 января на шахте имени С. Д. Тихова (входит в состав Промышленно-металлургического холдинга, ПМХ) в Кузбассе произошел взрыв, в результате которого трое шахтеров оказались под завалами.