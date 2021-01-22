Уфа, , 09:25 — REGNUM Причины травмирования ученика во дворе школы установлены в Башкирии. Об этом 22 января сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

Сообщается, что днем в декабре 2020 года в Уфе во дворе лицея № 155 проходила уборка снега при помощи специальной техники. В это же время школьники играли рядом с этой техникой и пробегали около струи снега. В какой-то момент один из школьников упал, а его левая нога попала во вращающийся механизм: у мальчика диагностировали перелом лодыжки и рваную рану левой голени.

Отмечается, что уборка снега в лицее проводилась с нарушением техники безопасности.

По данному факту сотрудники районной прокуратуры внесли в адрес директора школы соответствующее представление. В итоге четверых должностных лиц привлекли к дисциплинарной ответственности.

Помимо этого, прокуратура контролирует ход и результаты доследственной проверки, которая была организована по факту данного происшествия.

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