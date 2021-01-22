Вихоревка, Иркутская область, , 09:18 — REGNUM В детском саду «Сказка», который находится в Вихоревке (Братский район Иркутской области) выявлен факт массового инфекционного заболевания детей. Как сообщает пресс-служба областного правительства, из 133 воспитанников заболели 19.

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«У детей взяты анализы, ситуация находится на контроле. Все заболевшие осмотрены врачами, предварительный диагноз — ОРВИ», — пояснили в министерстве образования Иркутской области.

Как уже сообщало ИА REGNUM, эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Приангарье продолжает оставаться напряженной: на 22 января число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1576 человек, причём девять из них погибли только за последние сутки.

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