Улан-Удэ, , 09:11 — REGNUM В Бурятии завершился процесс над 31-летним жителем Улан-Удэ, которого обвиняли в наезде на пешеходов, повлёкшее по неосторожности смерть двух человек. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, трагедия произошла в октябре 2019 года.

По данным следствия, находясь за рулём исправной машины, водитель не справился с управлением и врезался в людей, стоявших на трамвайной остановке. В результате погибли мужчина и женщина.

«Суд назначил виновному наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на 2 года», — отметили в надзорном ведомстве.