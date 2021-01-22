Джакарта, , 09:03 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,1 повредило ряд зданий в индонезийской провинции Северный Сулавеси, сообщает CNN Indonesia.

Сотрудники полиции патрулируют улицы в округе Талауд, чтобы оценить последствия землетрясения, и призывают местных жителей сохранять спокойствие.

В результате землетрясения пострадало здание больницы и несколько жилых домов.

«Произошедшее землетрясение было средней силы», — заявили в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии.

Информации о погибших или раненных в результате землетрясения не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,1 произошло у острова Сулавеси в Индонезии.

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