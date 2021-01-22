Абакан, , 08:56 — REGNUM С начала 2021 года в Хакасии произошёл 131 пожар, погибли девять человек, трое получили травмы. Об этом ИА REGNUM сообщили 22 января в управлении по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности региона.

Спасены 19 человек, в том числе двое детей.

По данным управления, чаще всего пожары происходят из-за неправильной эксплуатации электрооборудования и печей, неосторожного обращения с огнём.

Власти региона призывают население соблюдать меры пожарной безопасности.

Как сообщало ИА REGNUM, пожарные спасли из горящей квартиры в Петербурге двух человек, еще два человека погибли.

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