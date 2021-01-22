Улан-Удэ, , 08:56 — REGNUM Заместитель мэра столицы Бурятии Улан-Удэ, возглавляющий комитет городского хозяйства Сергей Гашев был ранее судим. Об этом сообщили республиканские СМИ, найдя решение районного суда Оренбурга от 26 ноября 2020 года.

Выяснилось, что работая заместителем директора локомотиво-ремонтного завода, как установил суд, он совершил восемь эпизодов по статье «присвоение или растрата с использованием служебного положения». Было похищено более 500 тыс. рублей. Гашеву было назначено наказание в виде судебного штрафа в размере 450 тыс. рублей.

Чиновник на местном телевидении прокомментировал ситуацию. По его словам, во время работы на оренбургском заводе он поручил подчинённым «изыскать средства» для встречи делегации гостей, поскольку в бюджете они предусмотрены не были.

«Но мой заместитель ничего лучше не придумал — собрал деньги со своих подчиненных, в результате чего мне был назначен судебный штраф в размере 450 тысяч рублей, которые я погасил. И судимость была погашена 30 декабря прошлого года», — отметил он.

Заммэра добавил, что никаких оснований для отстранения его от работы в администрации Улан-Удэ нет.