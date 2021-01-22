Вашингтон, , 08:52 — REGNUM Неисправность системы контроля двигателей, которую пытался устранить экипаж, могла стать причиной катастрофы Boeing 737−500, который принадлежал индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air. Об этом 22 января сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По информации последних, из записи бортовых самописцев следует, что экипаж самолета столкнулся с отказом автомата тяги одного из двух двигателей, контролирующего ряда параметров авиалайнера.

При этом отмечается, что пилотами была нарушена инструкция, согласно которой данную систему необходимо было отключить. Вместо этого экипаж попытался восстановить работоспособность системы, что могло стать причиной появления дисбаланса в нагрузке на двигатели и усложнения управления самолетом.

Также указывается, что самолеты Boeing 737−500 могут безопасно летать с одним работающим двигателем и пилоты проходят обучение, что делать в подобных ситуациях.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 января пассажирский лайнер Boeing 737−500 индонезийской компании Sriwijaya Air с десятками людей на борту упал в Яванском море после того, как совершил вылет из аэропорта Джакарты.