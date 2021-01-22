Джакарта, , 08:44 — REGNUM Семьи погибших в авиакатастрофе в Индонезии сели на корабль и отправились к месту трагедии, чтобы разбросать лепестки цветов в Яванском море в знак памяти о жертвах трагедии, сообщает Antara.

«Букет цветов — последняя дань уважения пассажирам Sriwijaya Air», — заявил глава авиакомпании Sriwijaya Air Джефферсон Джаувена.

Церемония состоялась 22 января 2021 года примерно в 09:30 по местному времени и началась с молитвы.

Помимо членов семей погибших, на корабле присутствовали также представители руководства авиакомпании Sriwijaya Air, министерства транспорта, национального комитета по безопасности на транспорте, ВМС Индонезии и национального поисково-спасательного агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, поисково-спасательная операция на месте крушения лайнера в Индонезии официально завершена. Однако поиски останков погибших и фрагментов самолета, в частности памяти звукозаписывающего устройства, продолжатся. Всего опознаны 47 жертв авиакатастрофы.

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