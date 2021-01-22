Кижингинский район, Бурятия, , 08:40 — REGNUM Объявленный в розыск в Бурятии 17-летний учащийся Кижингинского филиала Бурятского аграрного колледжа им. Н.М. Ербанова найден. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, днём 13 января он ушёл из общежития и не вернулся.

Спустя неделю, «пропавший» сам пришёл в полицию, увидев информацию о себе в СМИ.

«С ним все в порядке. В настоящее время с Максимом работают сотрудники ПДН. После он будет передан законному представителю — директору Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Добрый», — отметили в ведомстве.

По данным СМИ, подросток объяснил свой поступок тем, что перехотел учиться в учебном заведении.