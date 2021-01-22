Санкт-Петербург, , 08:40 — REGNUM Пожарные спасли из горящей квартиры в Петербурге двух человек, еще двое взрослых обитателей жилья погибли. Об этом 22 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании в девятиэтажном жилом доме на улице Купчинской, 36, во Фрунзенском районе Петербурга поступило на пульт дежурного 22 января около 03:45 часов.

В трёхкомнатной квартире на седьмом этаже в одной из комнат происходило горение на площади 3 кв. метра. Из квартиры были эвакуированы два человека, их передали бригаде скорой медицинской помощи.

«Также в квартире были обнаружены двое погибших, взрослые»,— уточнили в ведомстве.

Пожар локализовали и ликвидировали открытое горение в 04:13 мск. В 05:56 мск пожар был полностью ликвидирован. В борьбе с огнем от МЧС участвовали четыре единицы техники и 15 человек личного состава.