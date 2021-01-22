Республика Индия, , 08:35 — REGNUM В результате обстрела с пакистанской стороны линии контроля в Кашмире погиб индийский военный, сообщает 22 января Daily Pioneer со ссылкой на представителя минобороны Индии.

«Пакистан подверг ничем не спровоцированному обстрелу индийских солдат в округе Пунч в союзной территории Джамму и Кашмир, в результате чего погиб военный», — сказал он.

Вооруженные силы Индии открыли ответный огонь по пакистанским позициям, добавил представитель минобороны.

Как сообщало ИА REGNUM, территория индийского Кашмира является объектом территориального спора между Индией и Пакистаном. В регионе преобладает мусульманское население, что естественным образом приводит к противоречиям с остальной, преимущественно индуистской, страной.

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