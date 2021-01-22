Улан-Удэ, , 08:31 — REGNUM Сотрудники антимонопольной службы России по Бурятии признали обоснованной жалобу компании «Инрусмост» на действия учреждения «Бурятрегионавтодор». Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ведомства, месяц назад фирма выиграла конкурс на разработку проектной документации по ремонту дороги в Прибайкальском районе.

Представители компании подписали в срок проект контракта и направили заказчику. Но внезапно чиновники заявили об отсутствии в контракте ряда приложений, признав победителя уклонившимся от заключения договора.

«Между тем, все предусмотренные законодательством действия победитель аукциона выполнил, в том числе представил банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта. Довод заказчика о необходимости представления иных документов для подписания контракта является необоснованным», — отметили в УФАС.

Ведомство уже выдало предписание «Бурятрегионавтодору» повторно направить проект контракта победителю торгов.