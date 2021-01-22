Уфа, , 08:35 — REGNUM Мужчина погиб во время ДТП с участием грузовика на трассе в Башкирии. Об этом 22 января сообщает пресс-служба республиканского ГИБДД.

Сообщается, что дорожное происшествие произошло днем 21 января на автотрассе Дюртюли-Нефтекамск в Краснокамском районе. На 87 км этот трассы произошло столкновение встречных автомобилей «ZAZ Chance», за рулем которого находился 33-летнеий мужчина и грузовика КамАЗ, под управлением 57-летнего водителя.

Отмечается, что водитель легковушки получил не совместимые с жизнью травмы. Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства произошедшего.

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