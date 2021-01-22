Новосибирск, , 08:25 — REGNUM В Новосибирской области начата доследственная проверка информации о травмировании ребёнка при катании на тюбинге. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении СКР.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что в Новосибирске 11-летний мальчик серьёзно пострадал во время катания на плюшке по необорудованному склону на набережной реки Оби.

«В ходе мониторинга средств массовой информации была выявлена информация о том, что 11-летний мальчик скатился на тюбинге («плюшке») в необорудованном месте и вылетел в пойму реки Оби. Он получил много травм, но врачи стабилизировали его состояние», — уточнили в СКР.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января в Новосибирске во время катания с горки погибла девятилетняя девочка. Она каталась на плюшке в не предназначенном для этого месте и погиб от удара о металлические ограждения.

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