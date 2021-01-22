Кызылский район, Тува, , 08:21 — REGNUM В Туве перед судом предстанут трое предполагаемых участников организованной преступной группы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики, заместитель прокурора Ольга Монгуш утвердила обвинительное заключение.

По данным следствия, обвиняемые, работая в администрациях Кызылского района и посёлка Каа-Хем с марта 2014 по декабрь 2016 года присвоили 25 земельных участков, подделывая документы.

«Право собственности на участки общей стоимостью свыше 3 млн рублей они зарегистрировали на своих родственников и знакомых», — отметили в надзорном ведомстве.

Теперь троим обвиняемым грозит лишение свободы на срок до 10 лет.