, 08:21 — REGNUM ВМС Индонезии поддерживают продолжение поисково-спасательной операции на месте крушения лайнера Sriwijaya Air в Яванском море, сообщает Antara.

Ожидается, что около шести кораблей продолжат искать останки погибших и фрагменты лайнера в море.

Ранее национальное поисково-спасательное агентство Индонезии официально прекратило поисково-спасательную операцию на месте авиакатастрофы.

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Самолет авиакомпании Sriwijaya Air, следовавший по маршруту Джакарта — Понтианак, разбился спустя несколько минут после взлета 9 января 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, национальной полиции Индонезии удалось идентифицировать 47 жертв авиакатастрофы.