Горно-Алтайск, , 08:14 — REGNUM В Республике Алтай зарегистрирован ещё один летальный случай от COVID-19. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, 48-летний житель Турочакского района скончался 15 января.

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«По заключению патологоанатомов, причиной смерти стали коронавирусная инфекция, другая вирусная пневмония», — отметили в штабе.

Таким образом, всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 180 смертей среди пациентов с коронавирусом. В 164 случаях причиной стал COVID-19, 16 человек скончались по иным причинам.