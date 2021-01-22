Билибино, Чукотский АО, , 08:08 — REGNUM В аэропорту Кепервеем в Билибинском районе Чукотки 22 января совершил аварийную посадку вертолёт Ми-8, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Магаданской транспортной прокуратуре, где началась проверка авиационного инцидента.

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Вертолёта Ми-8 принадлежит АО «Национальная служба санитарной авиации» (Санкт-Петербург).

Вертолёт выполнял санитарный рейс в Певек, после взлёта было обнаружено падение давления масла в одном из двигателей, командир принял решение о возвращении в аэропорт.

На борту находились три члена экипажа и врач. Пострадавших в результате аварийной посадки нет, воздушное судно не повреждено.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 января в аэропорту Владивостока при посадке самолёта, который принадлежит АО «Авиакомпания «Аврора», произошло разрушение стойки шасси.