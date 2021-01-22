Анадырь, , 08:02 — REGNUM Вертолет Ми-8 совершил аварийное приземление в селе Кепервеем в Билибинском районе Чукотского автономного округа. Об этом 22 января сообщили в региональном правительстве.

«В 10:54 (1:54 мск) борт МИ-8 вылетел из аэропорта села Кепервеем в аэропорт Певек. По причине падения масла в двигателе в 11:30 (2:30 мск) вертолёт сел в аэропорту Кепервеем», — приводит слова представитель правительства региона РИА Новости.

Также он уточнил, что на борту винтокрылой машины было три члена экипажа, никто из них в результате аварийной посадки не пострадал.

Кроме того, указывается, что вертолет относится к национальной службе санитарной авиации, Росавиацией начато расследование данного инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере пять человек стали жертвами крушения вертолета скорой медицинской помощи на юго-востоке ЮАР.