Джакарта, , 08:00 — REGNUM Землетрясение магнитудой 7,1 произошло у острова Сулавеси в Индонезии, сообщает CNN Indonesia.

В агентстве метеорологии и климатологии и геофизики Индонезии заявили, что землетрясение произошло 21 января 2021 года примерно в 19:23 по местному времени.

Эпицентр землетрясения находился в море примерно в 134 км к северо-востоку от Мелонгуане, Северный Сулавеси, а очаг — на глубине 154 км.

Землетрясение не вызовет цунами.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 6,6 произошло в Тихом океане.

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