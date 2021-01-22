Чита, , 07:55 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Забайкальском крае продолжает оставаться напряжённой. Как сообщает оперативный штаб 22 января 2021 года, общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 32 519 человек, причём 220 из них обнаружили за последние сутки.

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Причина смерти от COVID-19 официально подтверждена ещё у троих человек. Общее число жертв нового вируса составляет уже 612.

Из общего количества пациентов моногоспиталей 80 (-1 за последние сутки) находятся в тяжелом состоянии, 36 (-1 за последние сутки) подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Вместе с тем 30 061 пациент (+254 за последние сутки) вылечен от коронавируса и снят с меднаблюдения.

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