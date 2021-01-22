Уфа, , 07:58 — REGNUM В Башкирии при столкновении легкового автомобиля Volkswagen Polo с грузовым автомобилем Mercedes погибли четыре человека, включая двоих детей. Об этом 22 января сообщает пресс-служба УГИБДД МВД России по региону.

Трагедия произошла на автодороге М5 Самара — Уфа — Челябинск. Автомобиль Volkswagen Polo двигался в направлении Челябинска и на 1483 километре трассы столкнулся с двигавшемся во встречном направлении грузовым автомобилем Mercedes.

«В аварии погибли четыре человека из легкового автомобиля: женщина, предположительно, находившаяся за рулём, мужчина и двое детей», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте смертельного ДТП работают сотрудники дорожной полиции и других экстренных служб, устанавливающие причины и обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калужской области 21 января в 15:35 на 243-м километре автодороги М3 «Украина» в ДТП на территории Сухиничского района погибли две пациентки, которых перевозили в больницу на автомобиле скорой медицинской помощи.

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