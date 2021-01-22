Иркутск, , 07:41 — REGNUM В Иркутской области число умерших пациентов с COVID-19 достигло 1576 человек, причём девять из них погибли только за последние сутки.

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Также, судя по данным оперативного штаба на 22 января, общее число выявленных в Приангарье носителей SARS-CoV-2 составило 46 570 человек (+262 за последние сутки). Госпитализированы 2462 пациента (+18 за последние сутки).

Выздоровели 41 051 пациент (+284 за последние сутки). Ещё 201 житель Приангарья с коронавирусом (+1 за сутки) скончался не от COVID-19.

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