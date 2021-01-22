Южно-Сахалинск, , 07:32 — REGNUM На Сахалине полиция задержала двух мужчин, у которых была обнаружена крупная партия наркотиков и поддельные удостоверения журналистов.

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Липовые корочки одного из федеральных СМИ задержанные использовали для прикрытия от правоохранительных органов. Полиция установила, что мужчины забрали наркотики из тайника-закладки и перепрятали в пять других мест.

При задержании у одного из липовых журналистов было обнаружено 47 пакетиков с наркотиками. Всего было изъято 50 гр метилэфедрона, пишет со ссылкой на региональное УМВД ИА SakhalinMedia.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о покушении на крупный сбыт наркотиков. По версии следствия, в группу наркодилеров входили жители четырёх регионов — Башкирии, Оренбуржья, Челябинской и Саратовской областей. Все они не имели постоянного источника дохода и стремились к улучшению своего материального положения незаконным способом.