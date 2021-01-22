Барнаул, , 07:31 — REGNUM Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряжённой. По данным оперативного штаба на 22 января, общее число жертв SARS-CoV-2 достигло 1827 человек, причём вторые сутки подряд в сводку добавляют по 15 скончавшихся.

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Среди пациентов с SARS-CoV-2 по-прежнему наблюдается рост количества больных внебольничной пневмонией (10 431 человек, +33 за последние сутки) и ОРВИ (19 669 человек, +150 за последние сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 достигло 37 316 человек (+192 за последние сутки). Тяжелобольных насчитывается 389, к аппаратам ИВЛ подключены 115 пациентов (за последние сутки данные не изменились).

Судя по официальной статистике, накануне, 21 января, в Алтайском крае не было выявлено ни одного ребёнка с коронавирусом. Всего с начала учебного года таковых в крае насчитывается 1473. В общей сложности SARS-CoV-2 победили 33 277 человека (вновь +153 за последние сутки).

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