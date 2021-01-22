Кейптаун, , 06:52 — REGNUM По меньшей мере пять человек стали жертвами крушения вертолета скорой медицинской помощи на юго-востоке ЮАР, 20 января сообщает агентство Xinhua.

Инцидент произошел в городе Бергвилль в провинции Квазулу-Наталь. В вертолете находились пилот и четыре медработника, которые направлялись к пациенту. Очевидцы рассказали, что перед падением летательный аппарат взорвался.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 января в округе Монро американского штата Нью-Йорк разбился военный медицинский эвакуационный вертолет UH-60. В результате происшествия погибли три человека.

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