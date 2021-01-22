Хабаровск, , 06:52 — REGNUM В Хабаровске осуждён бывший начальник службы материально-технического обеспечения Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряд МЧС РФ. Ему было предъявлено обвинение в совершении четырёх преступлений: получение взятки, превышение должностных полномочий и мошенничество, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

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В ходе следствия и в суде было установлено, что в 2015—2018 годах обвиняемый получал денежные средства от предпринимателей за покровительство при исполнении госконтрактов по выполнению работ, предоставлении услуг, поставкам товаров для нужд подразделения МЧС. Всего бывший начальник незаконно обогатился на более чем 1 млна 300 тыс. рублей.

В ходе расследования он был уволен со службы.

«Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 9,5 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн рублей», — добавили следователи.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику таможни за получение взятки в 50 тыс. рублей.