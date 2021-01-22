Кемерово, , 06:41 — REGNUM На кузбасской шахте им. С. Д. Тихова, где сегодня ночью, 22 января, произошёл внезапный выброс угля и газа, обнаружены тела трёх погибших шахтеров. Об этом в своём Instagram сообщил вице-губернатор региона Андрей Панов.

Напомним, ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели людей во время выброса угля и породы с повышенным газовыделением на шахте в Кузбассе. На утро сегодня, 22 января, были обнаружены тела двух горняков, поиски третьего продолжались.

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Отметим, что на момент происшествия под землей находилось 44 человека, 41 из них были выведены на поверхность. В забое, где произошел выброс, работало три шахтера — они погибли.