Нью-Дели, , 06:26 — REGNUM Не менее восьми человек погибли из-за взрыва грузовика в индийском штате Карнатака на юго-западе страны, 22 января сообщает издание The Times of India.

Автомобиль был припаркован на каменоломне, рядом с местом, где велись работы. Отмечается, что часть зданий, находящихся в радиусе около 30 км от места взрыва, получили повреждения, а в некоторых из них выбило стекла.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 декабря из-за взрыва газовых баллонов в грузовике, развозившем газ на территории города Каньо-де-лос-Бесеррос в венесуэльском штате Монагас, пострадало более 30 человек.

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