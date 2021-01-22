Екатеринбург, , 06:02 — REGNUM В Екатеринбурге ночью 22 января загорелась квартира на шестом этаже десятиэтажного жилого дома по улице Ереванская, 28. Об этом сообщает свердловское областное управление МЧС.

Площадь пожара составила 15 кв. метров. По лестничным маршам эвакуировали 52 человека. 29 из них удалось спасти при помощи дыхательных аппаратов и спасательных устройств.

Три человека получили отравление продуктами горения. Их состояние удовлетворительное. Тушение огня заняло десять минут. После проветривания под'езда все жильцы вернулись в свои квартиры. Причина возгорания устанавливается.