Якутск, , 04:54 — REGNUM При пожаре в селе Хатылыма Мегино-Кангаласского района Якутии погибли два ребёнка. Об этом 22 января сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Якутии.

Информация о пожаре поступила в центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) в 18:51 по местному времени 21 января. Прибывшая на место добровольная пожарная команда из посёлка Хаптагай обнаружила, что частный жилой 2-х квартирный дом охвачен открытым огнём по всей площади — 96 кв. метров.

«Огнеборцами в ходе тушения пожара были обнаружены тела двоих детей 2014 г.р. и 2016 г.р.», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время на месте трагедии «работают дознаватели МЧС России, а также следователи и криминалисты Следственного комитета», которые устанавливают причины и обстоятельства пожара.

В ликвидации пожара участвовали 10 человек и три единицы спецтехники.

Как сообщало ИА REGNUM, в Башкирии при тушении пожара в деревенском жилом доме спасатели обнаружили тело мужчины.

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