Шэньчжэнь, Китай, , 04:39 — REGNUM Более 100 пожарных занимаются тушением пожара в дикой горной местности близ Шэньчжэня на юге Китая, сообщает 21 января агентство Синьхуа.

Власти, занимающиеся контролем за пожарами, получили сообщения о возгорания в горах района Наньшань города Шэньчжэня провинции Гуандун на юге Китая в 20:17 по местному времени 21 января и направили туда 19 единиц техники и 104 пожарных.

Подробности пока не сообщаются, однако известно, что на месте действуют специалисты, занимающиеся расследованием причин возгорания. Информации о жертвах не поступало.