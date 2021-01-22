Уссурийск, Приморский край, , 03:45 — REGNUM В Приморье Октябрьский районный суд вынес приговор бывшему сотруднику таможни за получение взятки в 50 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

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В суде установлено, что в апреле 2016 года главный государственный таможенный инспектор отдела Уссурийской таможни при проведении таможенного контроля установила, что иностранец перевозил через границу на территорию РФ 150 кг искусственно выращенной икры рыб осетровых пород. При этом продукция не имела сопроводительных документов, задекларирована не была, таможенные пошлины не уплачены.

Получив от иностранца взятку в 50 тыс. рублей, таможенник не стала осуществлять контроль и не возбудила дело об административном правонарушении — недекларирование товаров.

Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно со штрафом в размере два млн рублей. Также осужденная лишена на три года права занимать должности в государственных и муниципальных органах.

Материалы в отношении иностранного гражданина выделены в отдельное производство.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке суд вынес приговор жителю Алтайского края, который пытался переправить струю кабарги за границу стоимостью более 3,9 млн рублей.