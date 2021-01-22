Тюмень, , 00:29 — REGNUM В Тюмени возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности в центре для престарелых «Новая жизнь». Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Напомним, проверка установила, что сотрудники центра, расположенного по улице Рябиновой оказывали услуги по круглосуточному проживанию в доме 26 пожилым людям с грубым нарушением правил пожарной безопасности.

По материалам проверки в отношении организаторов «Новой жизни» возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, тотальная инспекция домов престарелых, как легальных, так и выявленных подпольных, проходит в регионе после гибели 9 января семи пожилых инвалидов в частном пансионате в посёлке Боровском.

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