Салехард, , 00:01 — REGNUM На Ямале в 2020 году количество пожаров сократилось по сравнению с предыдущим годом на 2,4%. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В 2020 году было зарегистрировано 955 пожаров, в 2019 — 978. В регионе стало меньше погибших при пожарах на 24,1% (2020 год — 22 человека, 2019 — 29), число травмированных — на 6,3% (2020 год — 74, 2019 — 79). Львиная доля пожаров приходится на жилищный фонд (305 в 2020 году), однако показатели снизились на 9%.

Отмечается, что за 20 дней 2021 года статистика по количеству зарегистрированных пожаров удручает: уже выше прошлогоднего показателя на данный период на 36%, или на 20 пожаров. Поэтому в феврале 2021 года пройдёт профилактическая операция «Жильё» с участием проверяющих из федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и представителей общественности.