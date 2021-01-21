Ростов-на-Дону, 21 января 2021, 23:31 — REGNUM В Ростове-на-Дону коммунальные службы ликвидировали аварию на теплотрассе. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.
«В Советском районе завершены работы по устранению дефекта тепловой сети диаметром 500 мм», — уточнили в мэрии.
ИА REGNUM сообщало, что в ночь на 21 января на улице 2-й Краснодарской случился порыв тепловой сети. В зону отключения отопления попали десять многоквартирных домов.
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