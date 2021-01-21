Тюмень, , 22:23 — REGNUM В Тюмени осуждён заказчик убийства владельца автозаправки. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

В октябре 2015 года в Тюмени на АЗС «Валерия К» был убит её владелец, которого заказали партнёры по бизнесу за четыре миллиона рублей. В 2015 году 53-летний осуждённый похитил у фирмы убитого около 11 млн рублей. Помимо этого, на основании подложных документов зарегистрировал право собственности на долю нежилого помещения стоимостью около 1,5 млн рублей.

Заказчик признан виновным в совершении преступлений по ч. 3 ст. 33 п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Организация убийства из корыстных побуждений») и ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). И приговорён к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В отношении остальных заказчиков убийства бизнесмена расследование продолжается.