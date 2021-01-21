Киев, , 22:23 — REGNUM Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное производство по факту пожара в доме, где работал нелегальный дом престарелых, сообщила пресс-служба ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Пожар в доме престарелых в Харькове – трансляция»

В настоящий момент следователи начали досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей сотрудниками государственной спасательной службы Украины в Харьковской области.

Сообщается, что уголовное производство начато по ч. 2 статьи 367 Уголовного кодекса Украины («Служебная халатность»)

Сейчас проводят следственные действия, в рамках которых проверяется информации о ненадлежащем исполнении служебных обязанностей сотрудниками службы во время проверок и других методов контроля за состоянием противопожарной безопасности.

Отмечается, что ввиду значительного резонанса расследование находится на контроле руководства государственного бюро расследований.

ИА REGNUM напоминает, что правительство Украины официально создало государственную комиссию для расследования пожара в доме престарелых в Харькове.

Глава МВД Украины Арсен Аваков уже пообещал, чтоокончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки.

Отметим, что при пожаре погибли как минимум 15 человек.