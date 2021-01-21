Киев, , 20:33 — REGNUM 22 января объявлено днем траура в городе Харькове — в связи с пожаром, который привел к многочисленным человеческим жертвам,

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Соответствующее распоряжение подписал секретарь городского совета Игорь Терехов.

Согласно тексту документа, в этот день будут приспущены государственные флаги и флаги города Харькова на зданиях и сооружениях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций.

Кроме того, должны быть отменены все развлекательно-концертные мероприятия и спортивные соревнования (из-за локдауна их в настоящий момент, в принципе, нет).

Также состоялось внеочередное заседании городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, на котором утверждено решение о том, что главы районных администраций вместе с правоохранительными органами должны начать «тотальную проверку подобных объектов».

ИА REGNUM напоминает, что в результате пожара в нелегальном доме престарелых в Харькове погибло как минимум 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больнице.