Тюмень, , 20:25 — REGNUM В тюменскую исправительную колонию №1 заключённым передавались запрещённое продовольствие и предметы. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Тюменской области.

«Запрещённые предметы доставлялись в автомобиле при завозе продуктов питания в колонию строгого режима», — говорится в сообщении.

По информации ТАСС, в результате нарушений режима заключенные получили возможность жарить шашлыки, ели селедку под шубой в Новый год.

По данным фактам проводится служебная проверка. Собранные сотрудниками отдела собственной безопасности УФСИН России по Тюменской области материалы направлены в следственные органы для принятия процессуального решения, утоняет пресс-служба УФСИН.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года к восьми годам заключения был приговорён бывший начальник исправительной колонии N1 Тюменской области Игорь Чурсин, который за взятки на территории колонии предоставил двум заключённым комфортабельное жильё. Им разрешалось пользоваться сотовой связью, интернетом, холодильником и телевизором. Один из привилегированных заключённых при попустительстве начальника устроил в цехе колонии склад продовольствия, которым торговал.

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