Киев, , 20:20 — REGNUM Правительство Украины официально создало государственную комиссию для расследования пожара в доме престарелых в Харькове.

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Соответствующее решение утверждено сегодня, 21 января, на экстренном заседании кабмина, передает корреспондент ИА REGNUM.

По решению правительства, комиссию возглавил министр развития общин и территорий Алексей Чернышов. В состав комиссии входят представители кабмина, силовики и харьковские чиновники.

Согласно источнику, официальной задачей комиссии является установка причин пожара в доме престарелых и наработка механизмов предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Напомним, в результате пожара в нелегальном доме престарелых погибло 15 человек, пять пострадавших находятся в разных больницах Харькова и области с ожогами различной степени тяжести.

Глава МВД Украины уже пообещал, что окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки.