Челябинск, , 19:43 — REGNUM Заведующий одной из кафедр Уральского госуниверситета физической культуры подозревается в получении взятки. Об этом сообщает челябинское областное управление СКР.

По версии следствия, размер взятки превысил 20 тыс. рублей. Деньги якобы дал студент за положительную отметку о сдаче экзамена без проверки знаний.

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Сейчас преподавателя проверяют на причастность к аналогичным преступлениям. Решается вопрос о предъявлении гражданину обвинения и об избрании меры пресечения.