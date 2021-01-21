Киев, , 19:12 — REGNUM Глава МВД Украины Арсен Аваков заявляет, что вопрос о задержании владелицы дома престарелых в Харькове, где сегодня, 21 января, случился пожар, только решается, потому что она внезапно оказалась на больничном.

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Об этом он сообщил в комментарии прессе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Аваков заявил, что возле квартиры владелицы пансионата выставлены наряды полиции. По его словам, сейчас правоохранители проводят другие первоочередные следственные действия.

«Полицейские допрашивают управляющего учреждением, который тоже будет задержан… Кроме того, три человека из состава обслуживающего персонала доставлены в полицию, их опрашивают», — заявил министр.

Он отметил, что окончательные причины этой трагедии будут установлены в кратчайшие сроки.

Напомним, что сейчас известно о как минимум 15 погибших в ходе пожара в Харькове, а сам дом престарелых оказался нелегальным.